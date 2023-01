Hans-Jürgen Tüllmann über Karneval in Düsseldorf „Noch ist es etwas zäh mit dem Enthusiasmus“

Interview | Düsseldorf · Der Karneval in Düsseldorf kommt auf Touren. Doch die Vorfreude will nach Ansicht von CC-Manager Hans-Jürgen Tüllmann irgendwie noch nicht so aufkommen. Was die großen Herausforderungen sind.

09.01.2023, 12:03 Uhr

Hans-Jürgen Tüllmann, hier beim Interview im RP-Medienhaus in den Schadow Arkaden, ist seit neun Jahren der Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC). Foto: Bretz, Andreas (abr)