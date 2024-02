Karneval in der Paulsmühle „Paulsmühler Jecke“ ziehen mit 18 Fußgruppen durchs Veedel

In magisch-blaue Zauberergewänder waren die Grundschulkinder von St. Cäcilia gehüllt mit unzähligen Goldsternchen wie am Himmelszelt. Nicht fehlen durfte die Familiengruppe „Wir sind Mönchgraben“. Doch Achtung: In den braunen Mönchskutten und der schwarzen Nonnenkluft steckte keineswegs klösterliche Enthaltsamkeit, wie an den mitgeführten „Likör-Gürteln“ zu erkennen war. Eine wilde Schar magischer Tiere stürmte mit den Grundschulkindern der KGS Einsiedelstraße mit im Zug. Drachen, Wichte, Engel und Löwen gebärdeten sich ausgelassen, bevor die Tänzerinnen vom Garather Amazonen-Corps in Rot-Weiß die Tanzbeine und ihre Tanzstöcke schwingen ließen. In majestätischem Schwarz-Gold präsentierte sich „Dä Stolz von Odebach“. Die gewaltigen Federhüte zappelten munter im Wind.