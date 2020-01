Interview Anna Gollak und Leon Multhaup : Das ist das neue Kindertonnenbauernpaar

Kindertonnenbauernpaar Leon Multhaup und Anna Gollak bei ihrer Kürung. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Über Schule, Hobbys und natürlich die Session hat unsere Autorin Nicole Esch mit den jungen Tonnenbauern gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Esch

Leon Multhaup lebt seit seiner Geburt in Niederkassel und geht dort zur Schule. Zurzeit besucht er die 7. Klasse des Cecilien-Gymnasiums. Seine karnevalistische Karriere begann er in Paderborn, woher seine Eltern stammen. Der Zwölfjährige ist leidenschaftlicher Schachspieler und spielt auch Klavier. Er ist aber kein Stubenhocker. Gerne trifft er sich draußen mit den Kindern aus seiner Nachbarschaft und spielt auch Tennis.

Du wirst heute Abend gekürt, wie fühlst du dich?

Leon Ich bin gar nicht aufgeregt. Ich kenne das schon von Kindershows im Robinson Club oder der Aida, wo ich mitgemacht habe.

Weißt du, wie euer traditioneller Karnevalsruf „Trän drop“ entstanden ist?

Leon Einmal bei einem Tonnenrennen war eine Katze auf dem Weg. Da hat ein Vater seinem Sohn zugerufen „Trän drop“, was so viel heißt wie tritt drauf, damit er das Rennen gewinnt.

Wolltest du schon immer Kindertonnenbauer werden?

Leon Seit ich in der Tonnengarde bin.

Welche Aufgaben musst du in der Session übernehmen?

Leon Ich muss Reden halten, Orden verleihen und dasselbe machen wie Anna.

Und wie viele Auftritte hast du?

Leon Das weiß ich nicht.

Kannst du das alles unter einen Hut bringen mit der Schule, Freizeit und Sport?

Leon. Ja, das ist kein Problem.

Wie finden deine Freunde, dass du Kindertonnenbauer bist?

Leon Die meisten interessieren sich dafür gar nicht. Die interessieren sich nur für Rosenmontag und Karnevalssonntag.

Bist du zufrieden mit deiner Bäuerin?

Leon Ja.

Wie gut kennt ihr euch?

Leon Wir waren zusammen in der ersten und zweiten Klasse. Und wir wohnen auf derselben Straße. Aber sonst eigentlich nicht gut.

Weißt du, welches Karnevalslied sie am liebsten mag?

Leon Nein.

Wie habt ihr euch auf heute Abend vorbereitet?

Leon Wir haben Lieder einstudiert und unser Lied aufgenommen. Aber sonst haben wir nicht viel gemacht. Heute und am Donnerstag gab es eine Probe. Die Rede haben wir alle zusammen geschrieben, Anna, ich, unsere Eltern und Lothar (Anmerkung der Redaktion: Lothar Hörning, Präsident der Prinzengarde Blau-Weiß, bereitet die großen und die kleinen Bauernpaare auf ihre Kürung vor).

Wie bist du zum Karneval gekommen?

Leon Durch meine Mutter, die ist in der Tonnengarde und hat mich immer mitgenommen. Ich habe ein Jahr lang zugeschaut und dann habe ich mitgemacht. Aber in Paderborn, da kommen meine Eltern her, habe ich einen Onkel, der einen Karnevalswagen hat. Da fahre ich schon mit, seit ich drei Jahre alt war und helfe auch beim Wagenbau.

Worauf freust du dich am meisten?

Leon Auf Rosenmontag.

Wer gewinnt beim Tonnenrennen gegen das Tonnenbauernpaar?

Leon Wir, weil wir schneller sind.

Wer hat bei euch die Hosen an?

Leon Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben gleichviel zu sagen.

Was war dein erstes Karnevalskostüm?

Leon Känguru oder Biene oder so was.

Deine Bäuerin ist die perfekte Karnevalistin, weil sie hier schon lange mitmacht. Bist du stolz auf deine Tracht oder würdest du dich gerne als Prinz kleiden?

Leon Es ist gut so, wie es ist. Die Tonnengarde ist so toll, weil hier alle was zusammen machen.

Anna Gollak hat das Karnevalsgen geerbt: Ihre ganze Familie ist bei der Tonnengarde aktiv. Ihre Mutter war schon einmal Tonnenbäuerin, der Vater Tonnenbauer und ihr Bruder Kindertonnenbauer. Wie Leon geht Anna in Niederkassel zur Schule und besucht jetzt die 6. Klasse des Comenius-Gymnasiums, in dessen Aula sie am Samstag gekürt wurde. Annas größtes Hobby, neben dem Karneval, ist Hockey. Die Zwölfjährige spielt zurzeit in der Regionalliga-Mannschaft der Mädchen B des Düsseldorfer HC.

Du wirst heute Abend gekürt, wie fühlst du dich?

Anna Gestern war eigentlich noch alles okay. Dann bin ich heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, heute ist es soweit. Seitdem bin ich ein bisschen aufgeregt.

Wolltest du schon immer Kindertonnenbäuerin werden?

Anna Ja, seitdem ich das erste Mal dabei war.

Welche Aufgaben musst du in der Session übernehmen?

Anna Ich muss mit Leon zusammen die Kindertonnenbauerngarde repräsentieren.

Und wie viele Auftritte hast du?

Anna Das weiß ich nicht so genau.

Kannst du das alles unter einen Hut bringen mit der Schule, Freizeit und Sport?

Anna Die Auftritte sind zum Glück erst ab 16 Uhr. Das passt mit der Schule zusammen. Und zum Glück sind sie meist an den Tagen, an denen ich kein Hockeytraining habe. Das muss ich nur an zwei Tagen absagen.

Wie finden deine Freunde, dass du Kindertonnenbäuerin bist?

Anna Die finden das ganz gut, weil sie dann Rosenmontag viele Süßigkeiten bekommen.

Bist du zufrieden mit deinem Bauern?

Anna Ja.

Wie gut kennt ihr euch?

Anna Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir wohnen, wie auch das große Tonnenbauernpaar alle auf einer Straße.

Weißt du welches Karnevalslied er am liebsten mag?

Anna Nein.

Wie habt ihr euch auf heute Abend vorbereitet?

Anna Wir haben uns sehr gut mit dem Lothar vorbereitet. Der Vater vom Leon hat uns eine Rede geschrieben. Die Band Kokolores hat unser Lied geschrieben und aufgenommen. Und das Umziehen habe ich einmal geübt. Ich mache ja erst noch beim Gardetanz mit und muss mich dann in einer Minute für die Kürung umziehen.

Wie bist du zum Karneval gekommen?

Anna Mein Bruder war schon Mitglied in der Kindergarde, und ich bin immer erst nur mit einmarschiert und stand dann an der Seite, da war ich drei. Nach dem dritten oder vierten Auftritt konnte ich nicht mehr still stehen bleiben. Ich habe einfach mitgetanzt und konnte die Schritte. Meine Mutter dachte nur, oh Gott, was macht die da jetzt.

Worauf freust du dich am meisten?

Anna Auf den Rosenmontagszug und den Sonntagszug natürlich auch.

Wer gewinnt das Tonnenrennen ?

Anna Wir gewinnen, wir sind einfach schneller.

Wer hat bei euch die Hosen an?

Anna Ich. Der Leon ist ein bisschen schüchtern und noch nicht so lange dabei.

Was war dein erstes Karnevalskostüm?

Anna Marienkäfer, glaube ich.

Bist du stolz auf deine Tracht oder würdest du dich gerne als Venetia kleiden?