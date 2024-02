Altweiber in Düsseldorf Unterwegs mit dem Ordnungsamt – jede Kontrolle ein Treffer

Info

Polizei Um für Sicherheit an Karneval zu sorgen, ist die Polizei an Altweiber und Rosenmontag mit besonders vielen Einsatzkräften vor Ort. Mehrere Hundertschaften unterstützen in Düsseldorf, die Zahl der Einsatzkräfte ist vierstellig.

Kameras Neuerdings setzt die Polizei auch auf mobile Videobeobachtung. An Silvester wurde erstmals eine mobile Videoanlage am Rheinufer aufgestellt. Für die Karnevalstage gibt es zwei zusätzliche Kameras – sie stehen am Alten Hafen und an der Steinstraße mit Sicht auf die Königsallee.

Rettungsdienst Von der Feuerwehr stehen zusätzlich zu den regulären 200 Einsatzkräften rund 150 weitere bereit, um in Notfällen zu helfen. Es gibt vier Erste-Hilfe-Zelte.