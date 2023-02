Session in Düsseldorf Das sind die Karnevalspartys an Altweiber

Düsseldorf · Allmählich wird es ernst in Sachen Karneval in Düsseldorf. Wo die fünfte Jahreszeit an Altweiber in der Landeshauptstadt ordentlich gefeiert werden kann, erfahren Sie hier in unseren Party-Tipps.

02.02.2023, 13:45 Uhr

Mit dem Hoppeditz-Erwachen am 11.11.2022 ist der Startschuss für die Karnevalssession in Düsseldorf gefallen, bis zu den absoluten Höhepunkten zwischen Altweiber und Rosenmontag ist es nicht mehr lange hin. Karneval wird auch wieder im Schlösser-Zelt auf dem Burgplatz gefeiert. Am Donnerstag steht die Altweiber-Party mit DJ Jan Beatstar alias Jan Plonka an den Turntables auf dem Programm, gestartet wird um 11.11 Uhr. Wo an Altweiber sonst noch Partys in der Stadt über die Bühne gehen, erfahren Sie hier in unserem Überblick. Karneval im Füchschen ab 10 Uhr

Altweiber im Frankenheim auf der Wielandstraße ab 11.11 Uhr

Altweiber im Naseband’s ab 10.11 Uhr

Weiberfastnacht im Knoten ab 11 Uhr

Altweiber im Engel ab 11 Uhr

Crazy Karneval im Kuhstall ab 11 Uhr

Altweiber in der Retematäng Bar ab 11.11 Uhr

Altweiber im Rosenrot ab 11.11 Uhr

Straßenkarneval im Ratinger Hof ab 11.11 Uhr

Altweiber Funky Karneval im Les Halles ab 11.11 Uhr

Altweiber im Sir Walter ab 12 Uhr

Altweiber in der Elephant Bar ab 12 Uhr

Altweiber im Schumacher-Stammhaus auf der Oststraße ab 12.30 Uhr

„Schickimicki Helau“ im Schickimicki ab 13 Uhr

Möhnen meet Prinzen in der Rheinterrasse Düsseldorf ab 13.11 Uhr

Keep Calm and Throw Confetti im Oh Baby Anna ab 14 Uhr

Boutique Bar Altweiber im Silq ab 15 Uhr

Elektronischer Karneval an Altweiber im Circle Code Club ab 16 Uhr

Altweiber in der Hausbar ab 16 Uhr

Altweiber Royale Party-Sause im K Restaurant in Unterbilk

Kaninchendisko Altweiber im Salon des Amateurs ab 18 Uhr Im Rheinland und anderswo beginnen an Weiberfastnacht oder Altweiber traditionell die tollen Tage. Das Treiben nimmt um 11.11 Uhr seinen vielfach erprobten Lauf. In Düsseldorf stürmten die „Möhnen", also die närrischen Frauen, das Rathaus und nahmen den Bürgermeister gefangen. Wer dem ganzen Karnevalstrubel nichts abgewinnen kann, kann sich übrigens auf den Literaturnobelpreisträger und gebürtigen Kölner Heinrich Böll (1917-1985) berufen. Von ihm stammt der Ausspruch: „Ich kann mir keine schrecklichere Pflicht vorstellen als die Pflicht zum Humor." Helau!

(csr)