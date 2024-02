Altweiber in Düsseldorf Wenige Zwischenfälle dank Glasverbot und Regen

„Überdurchschnittlich unauffällig“ sei dieser Altweibertag in Düsseldorf aus Polizeisicht bis zum Nachmittag verlaufen, sagte ein Polizeisprecher gegen 16 Uhr. Durch den Dauerregen sei das Einsatzgeschehen mit dem anderer Jahre nicht vergleichbar. Besonders sichtbar wurde das am Burgplatz. Wo sich sonst Massen von jungen Menschen treffen, blieb es vergleichsweise leer. Ab dem Nachmittag – mit steigendem Alkoholpegel – habe das Geschehen leicht angezogen, so der Polizeisprecher. Es konzentriere sich hauptsächlich auf die Kneipen in der Altstadt.