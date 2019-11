Hoppeditz-Erwachen : 11.11. in Düsseldorf - was man zu Karnevalsauftakt wissen muss

Foto: Christopher Trinks 23 Bilder So feiert Düsseldorf den Sessionsauftakt 2018.

Düsseldorf Am Montag ist der 11.11.2019 - und damit geht die jecke Zeit in Düsseldorf endlich wieder los. Pünktlich um 11.11 Uhr erwacht der Hoppeditz in seinem Senftöpfchen auf dem Marktplatz. Alles Wichtige zum Karnevalsauftakt 2019 haben wir hier zusammengefasst.

Wie heißt das Motto der neuen Karnevals-Session in Düsseldorf?

Das Motto der Karnevalssession 2020 lautet „Unser Rad schlägt um die Welt“.

Das Programm am 11.11. auf dem Rathausplatz in Düsseldorf

Nachdem es 2018 dann doch 11.13 Uhr wurde, bis der Hoppeditz in seinem Senftöpfchen auftauchte, versucht er es 2019 bestimmt wieder auf die Minute pünktlich hinzubekommen. Traditionell liest der Hoppeditz beim Erwachen aus dem Sommerschlaf dem karnevalistisch gestimmten Volk und vor allem dem Oberbürgermeister die närrischen Leviten.

Einlass auf dem Marktplatz ist ab 10.30 Uhr. Im Anschluss an das Hoppeditzerwachen kündigt das Comitee Düsseldorfer Carneval ein „Bühnenprogramm mit vielen bekannten Bands bis in den Nachmittag“ an.

Foto: Anne Orthen (ort) 13 Bilder Die Hoppeditzrede 2018 im Wortlaut.

Wo findet am 11.11. in Düsseldorf welche Karnevals-Veranstaltung statt?

Die Große Karnevalsgesellschaft 1890 Düsseldorf feiert ab 12.11 Uhr im und um das Naseband's in der Mühlenstraße mit exklusiven Gästen, musikalischen und tänzerischen Einlagen sowie den Haus-DJs des Naseband's.

Die Saubande Gerresheim feiert ab 17.11 Uhr das Hoppeditz-Erwachen am Kölner Tor.

Um 13 Uhr steigt im Henkel-Saal im Schlösser Quartier Bohème der offizielle Hoppeditz-Ball des Comitee Düsseldorfer Carneval. Viele namhafte Künstler und Gruppen aus dem ganzen Rheinland - darunter Brings, Alt Schuss, De Fetzer, Kokolores und Swinging Funfares - sorgen bis zum Abend für Stimmung.

Ab 19.11 Uhr findet traditionell die Sessionseröffnung der KG Regenbogen in Karins Nähkörbchen in der Altstadt statt.

Gilt am 11.11. ein Glasverbot in der Düsseldorfer Altstadt?

Nein, zum Hoppeditz-Erwachen gibt es in Düsseldorf kein Glasverbot in der Altstadt. Es gilt nur an Altweiber, Karnevalssonntag und Rosenmontag.

Gibt es am 11.11. Straßensperrungen im Stadtgebiet?

Nein, zum Start der Karnevalssession gibt es keine Straßensperrungen.

