Karneval in Düsseldorf Wie die Promis den Zoch feierten

Einen farblich besonders strahlenden Kontrapunkt setzte die Landtagsabgeordnete Angela Erwin (CDU) als Wonder Woman ganz in Gold. „Eine coole starke Frau, das passt“, sagte sie. Beliebte Quellen für Kostüme können auch der Fundus im Akki oder in der Oper sein. So ausgestattet kam CDU-Ratsherr Andreas-Paul Stieber als Prinz, in eleganter Uniform erschien Dezernent Christian Zaum.