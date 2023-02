Karneval in den Stadtteilen Unterbach fährt wieder den großen Wagenpark auf

Es gibt wohl keinen Karnevalszug in den Stadtteilen, der mit dem großen Vorbild in Düsseldorf derart mithalten kann wie der Ableger in Unterbach. Hier wird der ganz große Wagenpark aufgefahren, sieht man sofort, dass die Narren offenbar Monate an ihren Gefährten gebastelt haben. Das liegt mit Sicherheit daran, dass eben nicht nur Unterbacher teilnehmen, sondern die gesamte Nachbarschaft mitmachen darf – von Erkrath über Hilden bis Mettmann. Jedenfalls waren die Jecken in Unterbach offenbar extrem neugierig, was ihnen nach der langen Pandemie-Pause so geboten wird, denn Hunderte säumten die Straßen, hatten Garagen zu Bierkellern umfunktioniert oder gleich ein Zelt aufgebaut, um Essen und Getränke im Dauerregen trocken zu halten. Das gelang nur bedingt, doch das Wetter konnte die gute Stimmung im Dorf nicht trüben.