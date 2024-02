Jeck in Düsseldorf „Tunte Lauf“ erobert die Nachtresidenz in High Heels

Es war wohl das Comeback der Karnevalssession: Die Rückkehr des „Tunte Laufs“ in die Nachtresidenz. Die Veranstaltung der KG Regenbogen war vor vier Jahren das bis dahin letzte Mal in der „Nachtresi“ gewesen. Aber am Karnevalssamstag 2024 war es, als wären die Regenbogen nie weg gewesen. „Wir sind so froh, wieder in unserem Wohnzimmer zu sein. Tunte Lauf gehört einfach in die Nachtresidenz“, urteilte Regenbogen-Vorsitzender Norman Sandrock.