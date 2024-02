Karneval in Düsseldorf Tausende Entchen fliegen vom Wagen der Rheinischen Post

Unter anderem rund 10.000 Entchen und mehr als 30.000 Schokoriegel hatte der Rosenmontagswagen der Rheinischen Post dieses Jahr für seine Fahrt geladen – reichlich Wurfmaterial also für den rund fünf Kilometer langen Weg durch die Düsseldorfer Innenstadt. Unter das jecke Volk gebracht werden sollte es von den rund 20 Mitfahrern auf dem Wagen, zu denen neben Pauline Kao beispielsweise auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehörte, die dem Karneval als gebürtige Düsseldorferin natürlich verbunden ist. Und die schon auf dem Weg zu dem Wagen, der diesmal in etwa in der Mitte des Zugs fuhr, auf zahlreiche Bekannte traf. „Helau“ riefen ihr unter anderem die Mitfahrer des Toleranzwagens begeistert winkend zu, und auch am Wagen der Niederkasseler Tonnengarde kam Strack-Zimmermann nicht ohne Jubel vorbei – und ein „Strüßche“ wurde ihr auch gleich zugeworfen. Für ihre Mitfahrer hatte die Düsseldorferin natürlich auch kluge Tipps aus jahrelanger Karnevalserfahrung: „Ringe abziehen, sonst sind die beim Werfen plötzlich weg.“