Karneval in Düsseldorf So sieht der Karnevalswagen der Fortuna aus

Der aus Gerresheim stammende Klaus Allofs freut sich auf seine „Zoch“-Premiere. Als Düsseldorfer hat er natürlich schon einige Rosenmontagszüge erlebt, doch noch nie von einem Wagen aus. Als er für die Fortuna noch auf dem Feld stand, seien er und Mannschaftskollegen häufig in Kleingruppen losgezogen. Allofs spielte eine Zeit lang auch in Köln und hat die dortigen Karnevalsfeierlichkeiten erlebt. Wer in diesem Duell als Sieger vom Platz geht, da will er sich nicht festlegen: „Beide machen’s gut“, sagt er diplomatisch, ganz im Sinne der diesjährigen Völkerverständigung der traditionellen Rheinrivalen.