Karneval in Düsseldorf Der Sellerieprinz nimmt am „Tunte Lauf“! teil

Etwas erhöht positioniert wird Rudnick auch beim „Tunte Lauf!“ im Schlösser-Zelt am frühen Samstagabend sein. Wie hoch genau will er nicht verraten. „Das ist alles geheim“, sagt er und meint damit auch die Höhe seiner Absätze. Die Zuschauer können sich überraschen lassen. Das Laufen auf den Plateau-Schuhen – so viel darf verraten werden – sei ihm nicht so schwer gefallen. Er habe mal im Wohnzimmer geübt, mal in der Tiefgarage, mal auf der Straße. Die Schuhe müssten ja auch eingelaufen werden.