Karneval in Düsseldorf: „Möhne“ stürmen OB-Büro während Live-Schalte

Düsseldorf Damit hatte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller offensichtlich nicht gerechnet: Zwei verkleidete Möhne mit Mundschutz sprengten am Donnerstag eine TV-Live-Schalte und schnitten ihm vor laufender Kamera die Krawatte ab.

Karnevalsüberraschung für OB Stephan Keller: Zwei verkleidete - und mit Mundschutz ausgerüstete - Möhne stürmten am Donnerstag in sein Büro und schnitten ihm die Krawatte ab. Und das vor laufender Kamera. Die Aktion war dem Vernehmen nach mit dem WDR abgesprochen - Keller wusste von nichts.

Keller war bis zum vergangenen Jahr Stadtdirektor in Köln und wurde durch Stichwahl zum neuen Oberbürgermeister in der zweiten Karnevalshochburg Düsseldorf. Dass es dieses Jahr wegen der Pandemie auch keinen Rosenmontagszug mit den weltberühmten Mottowagen von Jacques Tilly geben wird, sei die „richtige Entscheidung“, sagte Keller: „Wir freuen uns auf die nächste Session.“

Jecke Tage in Krefeld trotz Corona : Dreimal Sitzungskarneval live in Krefeld

An Weiberfastnacht oder Altweiber beginnt normalerweise der Straßenkarneval - doch an diesem Donnerstag blieb alles ruhig. Die Städte blieben leer wie an einem Sonntagmorgen - und das trotz strahlenden Sonnenscheins. Die Polizei meldete am Mittag weitestgehende Ruhe. Ein Polizeisprecher in Düsseldorf erklärte, es sei einfach nichts los: „Es ist tote Buxe.“