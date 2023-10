Karneval-Highlight in Düsseldorf vor dem Aus Wie das Kö-Treiben bleiben muss – und wie es gehen kann

Im Februar 2020 schlich sich die Pandemie zwar schon an, aber der Karneval wurde noch gefeiert. Wirklich vollständig war er allerdings nicht: Denn wegen einer Sturmwarnung wurde am Sonntagmorgen kurzfristig das Kö-Treiben abgesagt. Ich erinnere mich noch, dass ich da selbst schon auf dem Weg zu einer Vorfeier war – in einem sehr grünen Froschkostüm und mit guter Laune. Die haben wir uns damals auch nur kurzfristig verderben lassen – die Vorfeier wurde einfach verlängert, es gab genug zu trinken und zu ändern war es eh nicht.