Kommentar : Klare Richtung vom CC ist nötig

Meinung Düsseldorf In einigen Stadtteilen kam die Absage für die Veedelszüge am Karnevalssonntag in diesem Jahr wenige Minuten vor dem Start. Das war zu spät. Die Veranstalter waren das gesamte Wochenende auf sich allein gestellt.

