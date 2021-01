Karneval in Düsseldorf : Kinder können mit Karnevalsbildern Kamelle gewinnen

Düsseldorf Der Rosenmontagszug fällt aus, und damit auch die Gelegenheit, sich als Zuschauer Süßigkeiten zu sichern. Ein Malwettbewerb gibt Grundschülern jetzt die Gelegenheit, Kamelle für ihre ganze Klasse zu gewinnen. Für die drei besten Bilder gibt es zudem eine besondere Ehrung.

Mit einem Malwettbeweb für Grundschüler wollen das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. und die städtische Reinigungsgesellschaft Awista zumindest für einige Kinder einen Kamelleregen bieten. Schließlich ist in anderen Jahren der Rosenmontagszug für sie die beste Gelegenheit, Berge von Süßigkeiten zu sammeln, die von den Karnevalswagen in die Menge fliegen.

Nun sind alle Mädchen und Jungen, die eine Düsseldorfer Grundschule besuchen, dazu aufgerufen, ein Bild von sich selbst zu malen. Es soll sie in genau in dem Kostüm zeigen, das sie eigentlich gerne am Rosenmontag getragen hätten. Eine Jury wird aus den Beiträgen insgesamt zehn Gewinner ermitteln, die für die ganze Klasse (bis zu 30 Schülerinnen und Schüler) Kamelle bekommen. Und: Die drei allerschönsten Portraits werden auf Plakate gedruckt und auf den Fahrzeugen der Awista in der Karnevalswoche durch ganz Düsseldorf fahren.