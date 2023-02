Karneval in Düsseldorf Kein Waffenverbot beim Rosenmontagszug

Problematisch könnte es aber erst abends und nachts werden. Das Waffenverbot gilt in den Gassen der Altstadt und am Rheinufer immer freitags, samstags und vor Feiertagen von 18 Uhr bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr. An Karneval wird die Regel ausgeweitet: Von Altweiber bis Aschermittwoch, aber eben auch nur ab dem Abend, nicht tagsüber, heißt es von der Düsseldorfer Polizei. Während des Rosenmontagszugs dürften die Prinzengarden also theoretisch die Degen ziehen.