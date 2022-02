Karneval in Düsseldorf : Das jecke Heimatland feiert das Leben

Düsseldorf Der Auftritt von Brings und Kasalla sei ein Zeichen lebensbejahender Einstellung, sagen die Veranstalter. Auch sie hatten sich in den vergangenen Tagen Gedanken gemacht, ob man angesichts des Krieges in der Ukraine Karneval feiern dürfe. Ihr Fazit: Das müsse jeder für sich entscheiden.

Das karnevalistische Leben in Düsseldorf hatte pandemiebedingt zuletzt keine Höhepunkte zu bieten. Doch es gibt sie, diese kleinen Glücksmomente, die unverhofft kommen und einem Karnevalisten unwillkürlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. So wie im „Heimatland“. In der Freiluft-Veranstaltungsarena der Prinzengarde Rot-Weiss waren für den karnevalistischen Partytag als Headliner Brings angekündigt. „Dass sie tatsächlich auftreten, war aber lange Zeit nicht sicher“, sagt Prinzengarde-Literat Stefan Kleinehr. „Ein Mitglied der Band war mit Corona infiziert und alle Auftritte wurden abgesagt. Da haben wir sicherheitshalber auch noch die Band Kasalla gebucht.“ Doch Brings spielte ihren Mix aus Polka und Balladen, denn in den 48 Stunden vor dem „Heimatland“-Auftritt war bei keinem Band-Mitglied der Corona-Virus nachgewiesen worden. „So haben die Heimatland-Besucher für 15 Euro gleich zwei absolute Kracherbands zu hören bekommen“, sagt Sven Gerling. Er ist neben Kleinehr Inhaber der Agentur „Lust und Laune“, die das „Heimatland“-Programm organisierte.