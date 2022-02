Rosenmontag in Düsseldorf : Polizei räumt erneut die Freitreppe

Auch am Rosenmontag war es auf der Freitreppe am Burgplatz ziemlich voll. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Karnevalssonntag ist es in Düsseldorf erneut zu einer schweren Gewalttat am Burgplatz gekommen. Drei junge Männer wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Am Montag ist es wieder gefährlich voll geworden – die Jecken drohen in den Rhein zu fallen.

Am Burgplatz ist es erneut zu einer schweren Gewalttat gekommen: Am Karnevalssonntag um 17.40 Uhr ist dort ein Streit zwischen fünf Männern eskaliert. Der Polizei zufolge sollen zwei bislang Unbekannte dabei drei junge Männer, 17, 18 und 22 Jahre alt, angepöbelt und schließlich angegriffen haben – der Hauptverdächtige soll auf sie eingestochen haben. Die Männer haben zum Teil lebensgefährliche Stichwunden erlitten, alle drei wurden notoperiert. Das 17 Jahre alte Opfer schwebte am Montag weiterhin in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Hauptverdächtige und sein Begleiter flohen vom Tatort.

Damit setzt sich eine traurige Serie von blutigen Streits in der Altstadt fort: Im Oktober war es zu gleich zwei schweren Auseinandersetzungen gekommen, von denen eine tödlich endete. Daraufhin hat das Land die Düsseldorfer Altstadt im Dezember zur Waffenverbotszone erklärt. Seitdem sind hier noch mehr Waffen als üblich, auch Messer mit kürzerer Klinge, unzulässig. Ob es sich bei der Tat von Sonntag jedoch um eine Messerstecherei handelte oder ob der Hauptverdächte eine andere Waffe genutzt hat, sei noch nicht klar, heißt es von der Polizei. Die Männer werden derzeit noch gesucht, die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die wegen versuchter Tötung ermittelt. Die Verdächtigen waren nicht verkleidet und wurden einer Überwachungskamera gefilmt.

Die Polizei hatte bereits am Sonntagmittag von einer außergewöhnlich aggressiven Stimmung und einer intensiven Einsatzlage in der Altstadt berichtet. Tausende Besucher, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, kamen am Karnevalswochenende nach Düsseldorf – die meisten sammelten sich am Rheinufer. „Damit sind unsere Erwartungen eingetroffen“, sagte Polizeidirektor Thorsten Fleiß am Montag. Die Polizei hatte so geplant, als handele es sich um ein normales Karnevalswochenende außerhalb der Pandemie und war mit mehreren Hundertschaften im Einsatz.

Zwar waren insgesamt nicht so viele Jecken in der Altstadt unterwegs wie noch 2019, jedoch habe sich das Geschehen ohne Rosenmontagszug, Kö-Treiben und sonstige Karnevalsfeiern stark auf den Burgplatz konzentriert, sagt Fleiß Auch mit einem vollen Sommerwochenende sei die Situation nicht vergleichbar gewesen – hier verteile sich das Publikum gleichmäßiger entlang des Rheinufers. In der Nacht zu Sonntag war die Freitreppe jedoch so voll, dass die Polizei sie räumen musste. „Wir haben befürchtet, dass die Leute sonst noch weiter zum Rheinufer gedrängt worden und in den Fluss gefallen wären“, so Fleiß. Auch am Rosenmontag wurde es erneut extrem voll auf dem Burgplatz, sodass Polizei und Ordnungsdienst gegen 16.30 Uhr erneut entschieden, die Freitreppe zu räumen.

Nach Einschätzung der Polizei kamen am Wochenende gleich mehrere Faktoren zusammen, die die Situation verschärft haben: Trotz der abgesagten Karnevalsfeiern kamen viele junge Jecken, oftmals verkleidet, zum Feiern in die Altstadt. Darunter mischte sich auch Problempublikum, das die Polizei besonders aufmerksam beobachte, so Fleiß. Mit steigendem Alkoholkonsum habe auch die Aggressivität zugenommen, heißt es. Zudem war das Wetter am Wochenende mild und sonnig, was wohl noch mehr Besucher angelockt hat. In solchen dicht gedrängten und anonymen Menschenmassen käme es dann schneller zu Aggressionen, sagt der Polizeidirektor. Dieser Effekt trat auch an Rosenmontag wieder ein: Ab dem Mittag füllte sich der Burgplatz schnell mit mehreren Hundert Jecken. Im Laufe des Tages wurde die Stimmung laut Polizei zusehends aggressiver.

Die Einsätze seien für Polizei und Ordnungsdienst auch besonders intensiv gewesen, weil sich die Aggressionen der Besucher häufig gegen die Einsatzkräfte richteten. Personen leisteten etwa bei Kontrollen Widerstand, bespuckten, beleidigten oder traten die Polizisten. Mehrere Einsatzkräfte wurden bei den Auseinandersetzungen leicht verletzt. „Das ist nicht hinnehmbar“, sagte Fleiß. Zudem war die Polizei mit mehreren Hundertschaften am Samstag stark bei den Versammlungen in der Stadtmitte eingebunden.