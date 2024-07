Karneval in Düsseldorf Oberbürgermeister Keller tritt „Club 111“ bei

Keller dankte dem CC für die Gründung des „Club 111“ und würdigte den Wert und das Verbindende des Karnevals. „Was dem Karneval bisher aber gefehlt hat, ist ein Netzwerk hinter dem Winterbrauchtum, das dafür sorgt, dass der Karneval alles hat, was er braucht.“ Mit dem „Club 111“ verfüge man jetzt über ein Netzwerk, das den Karneval stabilisieren und in die Zukunft führen kann, sagte Keller und fügte hinzu. „Ich bin überzeugt: Die nächsten 200 Jahre werden richtig gut.“ Im kommenden Jahr steht das große Jubiläum in Düsseldorf an: 200 Jahre Karneval in der Stadt, das unter dem Motto „200 Johr – Hütt on wie et wor“ gefeiert wird. Mit den Club-Geldern sollen auch Initiativen der angeschlossenen Karnevalsvereine unterstützt werden, die im Rahmen der 200-Jahr-Feiern des Düsseldorfer Karnevals geplant werden.