Karneval in Düsseldorf : Karneval: OSD kontrolliert Jugendliche

Am Düsseldorfer Rheinufer soll ein 100 Meter langer Bauzaun Stürze der Karnevalisten in den Rhein verhindern. RP-Foto: gaa. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Unfälle alkoholisierter Jecken sollen so verhindert werden. Am Stadterhebungsmonument und Rheinufer werden zudem Sicherheitszäune stehen. Der Ordnungsdezernent appelliert an die Eigenverantwortung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Vor zwei Jahren stürzte ein junger Mann an Altweiber alkoholisiert über das Geländer am Stadterhebungsmonument rücklings in die Düssel, zog sich schwere Verletzungen zu. Damals kamen Erinnerungen an Rosenmontag 2011 auf. Ein Mann war auf der gegenüberliegenden Seite des Burgplatzes von der fünf Meter hohen Kaimauer auf das Untere Rheinwerft gefallen und an den Folgen des Sturzes gestorben. 2011 flammte eine Sicherheitsdiskussion auf. Am Ende fiel die Entscheidung, das Geländer am gesamten Unteren Rheinwerft zu ersetzen und das neue dann noch einmal zu erhöhen.

Und wie steht es um die Sicherheit an Karneval 2020? Am Stadterhebungsmonument wird zu den tollen Tagen eine Toilettenanlage errichtet. Diese wird eingezäunt. Damit sollte der Bereich laut Stadt gesichert sein. Des Weiteren wurde auch in diesem Jahr am Rheinufer vor der Freitreppe aus Sicherheitsgründen ein etwa 100 Meter langer und zwei Meter hoher Bauzaun aufgebaut. „Das macht an dieser Stelle Sinn, weil dort immer viele Menschen aufeinandertreffen“, erklärt der Beigeordnete Christian Zaum.

Weitere bauliche Vorkehrungen werden nicht getroffen, Zaum appelliert vielmehr an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Damit Jugendliche ohne die Aufsicht der Eltern nicht beim Feiern übertreiben – beim Sturz in die Düssel war der Minderjährige stark alkoholisiert und ohne Erziehungsberechtigte unterwegs –, greifen notfalls Jugendschutzteams ein. Mitarbeiter des Ordnungsamtes nehmen an den Kontrollpunkten in der Altstadt auffälligen Minderjährigen alkoholische Getränke und Zigaretten ab.