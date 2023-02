Rosenmontag in Düsseldorf Alle Pferde laufen an der Spitze

Wenn sich der große Karnevalszug an Rosenmontag in Bewegung setzt, sollen alle berittenen Gruppen an der Spitze laufen. Das ist eine Konsequenz der anhaltenden Kritik am Einsatz der Tiere bei Brauchtumsveranstaltungen. Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) hat entschieden, die 18 Pferde dort gesammelt in einem Block laufen zu lassen. So seien Reiter und Tiere unter sich, die Wartezeiten minimal und die Pferde auch weniger Beschallung durch Musik oder Kapellen mitten im Zug ausgesetzt.