Kampagne zu Karneval in Düsseldorf Plakat über queere Szene verärgert Anwohner

Als Heinz Christiansen in dieser Woche in Bilk spazieren geht, fällt ihm ein an einer Bushaltestelle angebrachtes Werbeplakat auf. Thema des Aushangs ist das gemeinsame Feiern mit der queeren Community an Karneval. Das Plakat ist Teil einer Kampagne der Stadtwerke Düsseldorf. „Im ersten Moment habe ich das Plakat noch lustig gefunden“, sagt Christiansen. Je länger er sich aber damit beschäftigt habe, desto mehr sei er der Ansicht, dass dieses diskriminierend sei und die Gefühle vieler Düsseldorfer verletze.