Regeln für Karneval : Das gilt in der Düsseldorfer Brauchtumszone

Für die Jecken wird es innerhalb der Brauchtumszone nach bisherigem Stand keine Einlasskontrollen geben. Polizei und OSD sind aber verstärkt vor Ort und werden stichprobenhaft überprüfen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Masken, Alkohol, Tanzen: An Karneval gibt es in der Altstadt eine spezielle Zone, in der Jecken streng reglementiert feiern dürfen. Ein Überblick, was erlaubt ist und worauf man achten muss.