Brauchtum in Düsseldorf : Was in diesem Jahr im Karneval wieder möglich sein soll

Was in diesem Jahr im Karneval wieder möglich sein soll

Düsseldorf Die Düsseldorfer Karnevalisten haben eine harte Durststrecke hinter sich, zweimal fiel sogar der Rosenmontagszug aus. Jetzt haben sie erklärt, wie ab dem 11.11 die jecke Session laufen soll.

Prinzenpaarkürung Inthronisierung in der Stadthalle am 18. November; VVK ab 20 Euro

Eine Woche später, am 18. November findet die lange erwartete Krönung des designierten Prinzenpaares statt. Dirk Mecklenbrauck und seine Venetia Uasa Katharina Maisch warten bereits seit zweieinhalb Jahren auf ihre Inthronisierung in der Stadthalle. „Der Kartenvorverkauf läuft extrem gut“, sagt Hans-Jürgen Tüllmann mit Verweis auf bereits 700 verkaufte Karten. Um etwas mehr Platz zu schaffen, wurde das Kontingent durch eine Änderung der Bestuhlung von 900 auf 1016 erhöht. „Hier gibt es natürlich viel Resonanz aus den Vereinen. Es ist aber auch wichtig, dass die Bevölkerung die Veranstaltungen ihrer Heimatvereine aufsucht“, erklärt CC-Präsident Michael Laumen.

Auch angesichts der bestehenden Krisen und Probleme – von Corona, über den Krieg, die steigende Inflation bis hin zur allgemein angespannte Lage –, die dadurch nicht ignoriert werden sollen, sei es wichtig, auch einmal ein paar Stunden Pause machen zu können. „Es ist die Aufgabe von uns Karnevalisten, Gemeinschaft und Gemeinsinn in besonderer Weise zu fördern und zu pflegen“, so Laumen.

Wie Präsident Laumen erklärt, wird auch fest mit einer ARD-Fernsehsitzung geplant. Am 11. Januar 2023 soll diese aus der Stadthalle deutschlandweit übertragen werden. Auch mit dem Rosenmontagszug wird derzeit so geplant, als gäbe es keine Pandemie. Am 20. Februar 2023 zieht der Zug durch die Innenstadt Düsseldorfs. „Hierzu können sich Fußgruppen bereits jetzt anmelden“, so Laumen.