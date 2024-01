Prinzenpaar besucht Düsseldorfer Schulen Raus aus dem Unterricht, rein in den Karneval

Auf der Bühne der Aula sagte Prinz Uwe I., es sei ein „historischer Moment“, denn so eine Veranstaltung habe es vorher noch nicht gegeben. Der Auftritt in der Lore-Lorentz-Schule war für ihn, seine Frau und das Comitee Düsseldorfer Carneval Teil einer kleinen Tournee: Auch die Schüler des Cecilien-Gymnasiums, des Comenius-Gymnasiums und des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums haben sie besucht. Ihr Ziel: den Karneval dorthin zu bringen, „wo er bisher nicht war“, etwa in eine Schulaula mit jungen Menschen, „die vielleicht gar nicht in Düsseldorf geboren sind und mit dem rheinischen Brauchtum nicht aufgewachsen sind.“