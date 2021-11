Partys in Düsseldorf, Duisburg und Aachen : Viele Karnevalisten haben Sessionsauftakt vorgezogen

Partys in Düsseldorf, Duisburg und Aachen

Karnevalisten aus Düsseldorf, Duisburg und Aachen haben den Sessionsauftakt in diesem Jahr vorgezogen (Archivbild) Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf/Duisburg Viele Karnevalisten in Duisburg, Aachen und Düsseldorf haben - Tage vor dem offiziellen Start - die fünfte Jahreszeit nicht erwarten können und bereits am Wochenende gefeiert.

Auch in der Aachener Innenstadt ging es am Sonntag ab 11.11 närrisch zu. Das berichtete zuerst die Aachener Zeitung. 2000 Jecke waren der Einladung des Festausschusses „Aachener Karneval“ gefolgt und hatten am Holzgraben gefeiert.