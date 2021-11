„Soll uns nicht wie Kölner Kollegen ergehen“ : Düsseldorfer Prinzenpaar geht in freiwillige Isolation

Das Düsseldorfer Prinzenpaar Dirk Mecklenbrauck und Uåsa Katharina Maisch Foto: Bretz, Andreas (abr)

Exklusiv Düsseldorf In Köln ist der Prinz wegen einer Corona-Infektion ausgefallen. Das Düsseldorfer Prinzenpaar will dieses Schicksal vermeiden und und geht freiwillig jetzt in Isolation. Eine traditionelle Veranstaltung ist deswegen bereits abgesagt.