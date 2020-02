Karneval in Düsseldorf : Festzelt am Burgplatz öffnet ab 18.30 Uhr wieder

An Altweiber wurde das Festzelt am Burgplatz gegen 19.45 Uhr geräumt. Foto: OIiver Wiegand/Oliver Wiegand

Düsseldorf Die Düsseldorfer Karnevalisten können am Sonntagabend wieder ungestört in der Altstadt feiern. Das Festzelt am Burgplatz wird gegen 18.30 Uhr wieder geöffnet. Für Rosenmontag rechnen die Organisatoren mit besserem Wetter.

Nach dem Durchzug einer Kaltfront von Sturmtief „Yulia“ kann der Straßenkarneval in der Düsseldorfer Altstadt am Sonntagabend fortgesetzt werden. Die Koordinierungsgruppe aus Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Comitee Düsseldorfer Carneval hat am Sonntagnachmittag entschieden, dass sowohl das Festzelt am Burgplatz als auch die Verkaufsstände in der Altstadt ab 18.30 Uhr wieder geöffnet werden dürfen.

Erst am Donnerstag war das Festzelt am Abend gegen 19.45 Uhr geräumt worden. An dem Abend wurde das Zelt nicht mehr geöffnet.

Wesentlich entspannter als am Sonntag sieht die Wetterlage am Rosenmontag aus. „Wir rechnen mit keinen Einschränkungen bei der Durchführung des Rosenmontagszuges“, betont Sven Gerling, Leiter für Organisation und Sicherheit des CC.

Der Zug umfasst knapp 12.000 Teilnehmer, 131 Wagen, 90 Fußgruppen und 24 Musikkapellen. Der Start erfolgt pünktlich um 12.14 Uhr auf der Corneliusstraße/Ecke Herzogstraße. Um 13.30 Uhr wird die Spitze des Zuges das Rathaus erreichen.

(wie)