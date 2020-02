Bilanz der Feuerwehr Düsseldorf : Rettungsdienst hatte Karneval mehr Einsätze als im Vorjahr

Düsseldorf Die Düsseldorfer Feuerwehr hatte an den Karnevalstagen mehr zu tun, als im Vorjahr. Vor allem übermäßiger Alkoholgenuss und Herz-Kreislaufprobleme führten dazu, dass Jecken Sanitäter oder Notarzt benötigten.

Am Tulpensonntag sorgte das Sturmtief „Yulia" nicht nur für die Absage des Kö-Treibens sowie der Veedelszüge in den Stadtteilen und des Tonnenrennens in Niederkassel, sondern auch für 33 wetterbedingte Einsätze bei der Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand durch die Folgen des Sturms verletzt.

Die meist ehrenamtlichen Helfer von der Johanniter Unfall Hilfe, Deutsches Rote Kreuz, Malteser Hilfsdienst und Arbeiter-Samariter-Bund kümmerten sich mit rund 600 Helfern in den Unfallhilfestellen und an den mobilen Rettungswachen um 513 hilfsbedürftige Karnevalisten. Davon mussten 325 Jecken zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hohe Zahl der Fahrten ins Krankenhaus ist darauf zurückzuführen, dass bereits frühzeitig einer Überfüllung der nur begrenzten Versorgungsplätze in den Unfallhilfestellen vorgebeugt wurde. In der Planung für die Karnevalstage war dies bei der Bemessung der Rettungsmittel berücksichtigt worden,