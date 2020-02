Sturmwarnung in Düsseldorf : Nach Kö-Treiben auch alle Veedelszüge abgesagt

Düsseldorf Wegen des stürmischen Wetters in der Landeshauptstadt wurde das Kö-Treiben am Sonntag abgesagt. Das entschied die Koordinierungsgruppe aus Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Comitee Düsseldorfer Carneval. Auch die Veedelszüge sind betroffen.

Regen und eine Menge Wind - das ist zu gefährlich für das Kö-Treiben in Düsseldorf. Am Sonntag sagte die Koordinierungsgruppe aus Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Comitee Düsseldorfer Carneval die traditionsreiche Veranstaltung ab. Die Altstadt soll ab dem Nachmittag gegen 16 Uhr wieder geöffnet werden. Ebenso wie die Kö.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntagmorgen in ganz NRW vor Sturmböen bis Windstärke 9. Besonders kräftige Böen werde es in der Region rund um Aachen und im Bergland geben, sagte ein Meteorologe. Dazu regnet es heftig und fast pausenlos. 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter werde es in vielen Regionen geben.