Karnevalsession 2020/21 : Rosenmontag in Düsseldorf fällt aus

Rosenmontag in Düsseldorf fällt aus

Düsseldorf Die Karnevalsession fällt wegen der Corona-Pandemie zu großen Teilen aus. Die großen Umzüge werden abgesagt. Darauf haben sich die Karnevalisten aus Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen mit der Landesregierung verständigt. Beim Düsseldorfer Hoppeditzerwachen am 11.11. gilt Alkoholverbot.

Die Karnevalssession 2020/21 wird wegen der Corona-Pandemie weitgehend abgesagt. Die Karnevals-Komittees der Städte Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen verständigten sich am Freitag bei einem „Karnevals-Gipfel“ mit der Landesregierung auf eine weitgehende Reduzierung der Brauchtumsveranstaltungen in diesem Winter. So werden keine großen Umzüge stattfinden. Dies teilte das Presseamt der Stadt Düsseldorf mit. Auch der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, bestätigte das Aus für den Sitzungskarneval nach dem Gespräch mit der Landesregierung. „Als Vertreter des immateriellen Kulturerbes rheinischer Karneval sind wir uns der Verantwortung bewusst, dass ein Fest wie der Karneval großen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben könnte“, sagte Kuckelkorn. „Niemand kann den Karneval absagen, aber wir können mit Augenmaß daran gehen, große gesellige Veranstaltungen zu unterlassen und stattdessen kleine, feine Veranstaltungen mit vernünftigen Hygienekonzepten durchzuführen.“