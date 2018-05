Name und Nachricht: Karl-Josef Keil

Name und Nachricht

Düsseldorf Wertschätzung auszusprechen für diejenigen, die sich für die Arbeiterwohlfahrt (AWO) einsetzen, das gehörte schon lange zum Wirken von Karl-Josef Keil. Wenn einer sich engagiert für die Menschen, dann sah das der frühere Geschäftsführer der AWO Düsseldorf und würdigte es. Nun hat er etwas zurückbekommen: Auf Vorschlag des Kreisvorsitzenden Manfred Abels wurde der 81-Jährige zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Delegierten der Ortsvereine waren einstimmig dafür. Keil ist damit der zweite Ehrenvorsitzende neben Manfred Ludwig Mayer. "Ich kenne Kajo Keil seit vielen Jahren", sagte Abels: "Wenn jemand das Amt unseres zweiten Ehrenvorsitzenden vorbildhaft auszufüllen vermag, ist er es." Keil ist verheiratet und Vater der aktuellen AWO-Geschäftsführerin Marion Warden.

1975 trat Keil in den Kreisverband der AWO ein, sechs Jahre später wurde er dort Geschäftsführer und blieb es bis 2000. In dieser Zeit wirkte er besonders im Bereich der Jugendhilfe, der Kindertagesstätten und der Seniorenhilfe. Er entwickelte neue Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen und setzte sich insbesondere für eine zukunftsweisende Immobilienstrategie ein. Im Jahr 2000 ging er in den Ruhestand, engagiert sich aber weiter, etwa im Vorstand von AWO International.