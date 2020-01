Kirche in Düsseldorf : „Erzbistum wird weiter erschüttert“

Düsseldorf Karin Kortmann ist die einzige Frau im Präsidium des Synodalen Wegs.

(los) Düsseldorf ist beim Reformprozess der katholischen Kirche in Frankfurt nicht gerade zahlreich, dafür aber prominent vertreten: Die SPD-Politikerin Karin Kortmann gehört als einzige Frau dem Präsidium des Synodalen Weges an und spielt als Mitmoderatorin eine wichtige Rolle. Mit dem Beginn ist sie zufrieden: „Die Atmosphäre stimmt.“ Und der Auftakt habe gezeigt, „dass der sexuelle Missbrauch eine grundlegende Überarbeitung von Strukturen und personalem Angebot in der Kirche nötig macht“, sagte sie. Gerade die jungen Teilnehmerinnen der Synodalversammlung hätten „mit einer klaren Sprache und Ansage für eine Zukunft der Kirche geworben“. Vor allem; dass sie „uns nicht aus der Verantwortung entlassen, zu klaren Entscheidungen zu kommen – zu Dingen, die uns seit über 20 Jahren auf den Nägeln brennen“, so die 60-Jährige.