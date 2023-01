Orden in Düsseldorf Kardinal Woelki verabschiedet Düsseldorfer Paulus-Schwestern

Mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Peter haben sich am frühen Mittwochabend die Paulus-Schwestern nach fast 60 Jahren aus der Landeshauptstadt verabschiedet. Zahlreiche Priester und der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki zelebrierten gemeinsam die Festmesse. Gekommen waren – neben rund 150 Wegbegleitern und Freunden – auch die Weihbischöfe Ansgar Puff und Rolf Steinhäuser, der 18 Jahre als Pfarrer und Stadtdechant in der Landeshauptstadt wirkte. Viele Bürger und Düsseldorf-Pendler kennen und schätzen die Ordensschwestern, die bislang am Fürstenwall wohnten, durch die von ihnen geführte Buchhandlung in der Nähe des Hauptbahnhofs. Für die Frauen ist der Bücherverkauf Teil ihres Auftrags, die Frohe Botschaft des Evangeliums weiterzutragen.