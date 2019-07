Besuch in Düsseldorf : Kardinal dankt Pfarrer Heidkamp

Düsseldorf Der Kölner Kardinal kam nach Düsseldorf, um der Gemeinde und dem kommissarischen Stadtdechanten Mut zu machen. Wie lange Amtsinhaber Ulrich Hennes noch beurlaubt bleibt, sagte der Erzbischof nicht.

Damit hatten die Besucher der Messe in St. Maria in den Benden nicht gerechnet: Unterstützt von Rheinbogen-Pfarrer Frank Heidkamp zelebrierte der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki am vergangenen Sonntagmorgen den Gottesdienst. Spontan war der Erzbischof gekommen, um der Gemeinde dafür zu danken, dass sie ihren Pfarrer nun schon länger mit dem Stadtdekanat teilen muss. Seit März vertritt Heidkamp als kommissarischer Stadtdechant den weiterhin beurlaubten Ulrich Hennes. Den hatte das Erzbistum vor gut drei Monaten wegen des Vorwurfs einer möglichen sexuellen Belästigung eines erwachsenen Praktikanten im Jahr 2012 vorläufig von seinen Aufgaben entbunden. Nachdem dieses sowie weitere bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft anhängige Verfahren mangels Tatverdachts eingestellt wurden, läuft nun ein innerkirchliches Verfahren. Das Erzbistum hat einen externen kirchenrechtlichen Sachverständigen beauftragt, der den Sachverhalt nun disziplinarisch und dienstrechtlich prüfen soll. Wann es zu einer Entscheidung kommt, sagte der Kardinal nicht. Auch zur Kritik einiger Gläubigen am Vorgehen des Erzbistums, sagte er im öffentlichen Teil seiner Worte an die Gemeinde nichts. „Aber es ist spürbar, dass ihm die schwierige Situation in Düsseldorf nahe geht“, sagte Heidkamp, der auf eine rasche Aufklärung hofft.