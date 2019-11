Keine Angst vor der Bühne : Drei Goldene Regeln für Erfolg beim Karaoke

Das Mikrofon in die Hand nehmen und loslegen - das geht in Karaoke-Bars.

Düsseldorf Singen vor Leuten – eine Horrorvorstellung. Bis zum ersten Mal in der Karaoke-Bar. Dann beginnt die Sucht. Unsere Autorin erklärt die Grundlagen – und sagt, wo man in Düsseldorf performen kann.

Grundsätzlich gibt es in Düsseldorf zwei Karaoke-Optionen: Entweder, man geht (allein oder in einer Gruppe) in eine Bar, die offene Karaoke-Abende veranstaltet. Die beiden Irish Pubs in der Altstadt (McLaughlins und O’Reilly’s) tun das zum Beispiel jeden Freitag. Oder man bucht in einer speziellen Karaoke-Bar, von denen es mehrere im Japanviertel gibt (wie diese hier), einen Raum für eine Gruppe. Dort ist man unter sich. Der Vorteil: Man kann einen Song nach dem anderen wählen, während man bei offenen Bühnen warten muss, bis man dran kommt. Der Nachteil: Man hört keine anderen Menschen singen (was sehr unterhaltsam sein kann) außer die eigenen Freunde und meistens sind die Getränke relativ teuer.