Bauarbeiten in Düsseldorf : Kanalbauarbeiten gehen weiter

Düsseldorf Eine Umfahrung der Baustelle wird eingerichtet. Nach der Kampfmittelsondierung wird eine Stollenfördergrube errichtet und der Kanal unterirdisch weiter ausgebaut.

Am 5. Juli des letzten Jahres wurde mit den Bauarbeiten für die Erneuerung des Abwasserkanals in der Friedrichstraße im Abschnitt Fürstenwall bis Luisenstraße begonnen. Inzwischen sind die Arbeiten so weit vorangeschritten, dass wie geplant eine weitere Stollenfördergrube im Abschnitt Herzogstraße/Luisenstraße errichtet werden kann, um von dort aus die Kanalbauarbeiten unterirdisch fortzuführen. Dazu wird eine Umfahrung auf Höhe der Hausnummern Friedrichstraße 26-34 eingerichtet und noch in dieser Woche in Betrieb genommen.