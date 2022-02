Tiefbau in Düsseldorf : Kanal im Gothaer Weg wird erneuert

Vennhausen Die Anlieger werden an den Gesamtkosten von zwei Millionen Euro mit mehr als 170.000 Euro beteiligt. Baubeginn soll im Juni sein, die Bauzeit beträgt dann rund 18 Monate.

Bei der Baumaßnahme wird die vorhandene Kanalisation in offener Bauweise ersetzt. Insgesamt werden zwischen dem Reichenbacher Weg und der Gubener Straße rund 552 Meter Kanal, größtenteils in alter Trasse, erneuert. Das anfallende Mischwasser soll über zwei Bauwerke an den Mischwasser-Sammler aus Stahlbeton in der Gubener Straße angeschlossen werden. Für die Herstellung dieser beiden Anschlüsse werden in diesem Sommer temporär grundwasserabsenkende Maßnahmen in geringem Umfang notwendig. Die vorhandenen Hausanschlüsse und Straßenabläufe werden innerhalb des Kanalgrabens dann an den neuen Kanal angeschlossen.