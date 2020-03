Kunst-Projekt in Düsseldorf : Kampf gegen Krebs mit Fotoprojekt

Fotografin Iris Edinger, Werbefachfrau Marjorieth Sanmartin und Art Director Jazek Poralla zeigen mit einer Fotoserie schonungslos die Brutalität von Brustkrebs. Bei dem Projekt beweisen die Betroffenen aber auch innere Stärke.

Sie hatten dem 13. März seit Wochen entgegengefiebert. Schließlich hatten sie seit Monaten auf diesen besonderen Abend hingearbeitet, Fotografien für die erste große Ausstellung des Projekts „Fuck it – I’m alive!“ ausgewählt, die im „FouZoo“ an der Mülheimer Straße eröffnet werden sollte. Doch wie viele kulturelle Veranstaltungen, musste die Vernissage kurzfristig abgesagt und die Ausstellung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Enttäuschung bei allen Beteiligten war entsprechend groß.

Aber Fotografin Iris Edinger, Werbefachfrau Marjorieth Sanmartin und Art Director Jazek Poralla sehen ihr Projekt als laufenden Prozess und keineswegs mit der nun verschobenen Ausstellung als abgeschlossen. Im Gegenteil: Zu wichtig ist das, was alle Beteiligten zum Ziel haben. Denn der bewusst provokante Titel „Fuck it – I’m alive!“ steht als Synonym für ein Thema, das immer noch tabuisiert und verdrängt wird: Brustkrebs.

Nach der Geburt ihrer Tochter im Januar 2018 begann die Therapie. Sanmartin kämpfte, versuchte offen mit ihrer Erkrankung umzugehen, selbst an den Tagen, an denen sie sich alles andere als kämpferisch fühlte. „Mir fielen büschelweise und vor allem ungleichmäßig die Haare aus. Überall hatte ich kahle Stellen“, so die zweifache Mutter rückblickend. Heute trägt Sanmartin eine freche Kurzhaarfrisur. Vor zwei Jahren griff sie zunächst zu Kopftüchern und dann zur Perücke. „Doch ich wurde mit diesen Dingern nicht so richtig warm“, meint sie rückblickend. Der Verkäufer riet ihr, ein Selfie zu machen. „Kaum zu glauben, aber das veränderte die Perspektive. Man nimmt sich so wahr, wie die anderen einen sehen und nicht wie man sich selbst im Spiegel sieht“, stellt die Werbefachfrau immer noch staunend fest. Trotz positiver Rückmeldungen von Ehemann und Familie, trug Sanmartin die Perücke nur für eine Weile. „Sobald meine Haare nach der Chemo nachwuchsen, zeigte ich mich wieder mit meinen eigenen Haaren.“