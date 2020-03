Düsseldorfer Gastronomin : Auf der Suche nach neuem Geld

Kerstin Rapp-Schwan in ihrem Büro in Pempelfort. Die 46-Jährige ist seit gut 18 Jahren Gastronomin in Düsseldorf. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Die Gastronomin Kerstin Rapp-Schwan versucht ihr Unternehmen liquide zu halten. Als es jetzt einen Shitstorm gab, unterstützte sie ein Kollege.

(ujr) Wir begleiten eine Düsseldorfer Gastronomin durch die Corona-Krise. Kerstin Rapp-Schwan betreibt mit ihrem Mann Martin vier Lokale in Düsseldorf, eines in Neuss.

Die ersten Artikel unserer Redaktion zum Kampf des Unternehmens hatten in den sozialen Netzwerken eine Diskussion ausgelöst, wie oft in solchen Fällen mit heftigen Pöbeleien. Whalid El Sheikh, ebenfalls bekannter Düsseldorfer Gastronom, rief daraufhin in einem Video zur Besonnenheit auf. Das hat Kerstin Rapp-Schwan gut getan.

Schwierig ist die Lage in den Restaurants, die jetzt jeweils nur um die 200 Euro am Tag umsetzen. Im Schwan an der Ecke Sternstraße/Duisburger Straße kann man jetzt das Essen abholen. Am zweiten Tag taten das sieben Kunden. „Es ist noch verhalten, aber wir versuchen halt was.“