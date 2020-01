Kunst gegen Alkoholmissbrauch : Kunst-Kampagne gegen Komasaufen startet

Düsseldorfer Schüler sollen Plakate gegen Alkoholmissbrauch entwickeln.

(semi) Alles andere als harmlos ist es, wenn Jugendliche und manchmal sogar Kinder bis zur Bewusstlosigkeit trinken und damit ihre Gesundheit, ja sogar ihr Leben gefährden. In den vergangenen fünf Jahren kamen pro Jahr rund 22.000 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Beim sogenannten Komasaufen gab es in Düsseldorf in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich 125 Betroffene. „Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger bleibt für uns unverzichtbar, um Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzuzeigen. Wichtige Gesundheitsthemen wie dieses sollten im Schulalltag diskutiert werden“, sagt Christian Lipinski von der DAK-Gesundheit in Düsseldorf.