Kritik an „Düsseldorf“-Slogans : Kampagne der Düsseldorfer FDP löst Debatte bei Twitter aus

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Kreischefin und Oberbürgermeister-Kandidatin, bei der Vorstellung der Kampagne. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Eine gut vernetzte SPD-Nachwuchspolitikerin spottet über die Düsseldorf-Slogans der Liberalen für die Kommunalwahl. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Kevin Kühnert fühlt sich an Klaus Wowereit erinnert. Der FDP dürfte so viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien nicht unrecht sein.

Die am Dienstag vorgestellte Wahlkampagne der FDP mit dem Motto „Düsseldorf verstehen“ sorgt für viele Reaktionen in den sozialen Medien. Das meiste Aufsehen erregt allerdings ein kritischer Twitter-Beitrag, der von einer Sozialdemokratin kommt.

Nachwuchspolitikerin Lilly Blaudszun, die mit rund 27.000 Followern als „politische Influencerin“ für die Sozialdemokraten gilt, spottete über ein Wahlplakat der Oberbürgermeister-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, auf dem es heißt: „Düsseldorf kriegt, was Düsseldorf verdient: eine Düsseldorferin.“

Aus Sicht der 19 Jahre alten Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern ist das etwas zu viel Düsseldorf. Blaudszun stellt sich vor, wie die FDP „monatelang“ mit einem Kampagnenteam und einer teuren Agentur überlegt hat. „Und alles, was daraus resultiert, ist Düsseldorf.“

stell dir vor du hockst monatelang mit einem kampagnenteam in etlichen sitzungen und telefonkonferenzen es gibt endlose meetings ihr macht euch gedanken wie ihr den wahlsieg holt gebt sehr viel geld für eine agentur aus und alles was daraus resultiert ist



stell dir vor du hockst monatelang mit einem kampagnenteam in etlichen sitzungen und telefonkonferenzen es gibt endlose meetings ihr macht euch gedanken wie ihr den wahlsieg holt gebt sehr viel geld für eine agentur aus und alles was daraus resultiert ist



düsseldorf pic.twitter.com/rKzTyLiPmz — Lilly Blaudszun (@LillyBlaudszun) July 28, 2020

In den Kommentaren tobt die Debatte, ob die Kampagne nun originell oder blöd ist – so viel Aufmerksamkeit dürfte der FDP nicht unrecht sein. Eine der interessantesten Reaktionen kommt vom stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert. Der erinnert daran, dass der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit einst mit dem Slogan „Berlin verstehen“ geworben hat. Ob die Berliner Agentur, die für den Düsseldorfer Kreisverband tätig war, sich daran erinnert hat?

Der Düsseldorfer Kreisverband hatte sich bei der Vorstellung der Kampagne am Dienstag mit seiner Stärke in den sozialen Medien gerühmt. Insbesondere Strack-Zimmermann ist mit mehr als 15.000 Followern gut vernetzt, die Beiträge der früheren Vize-Bundesvorsitzenden werden auch weit über die Stadtgrenzen hinaus beachtet.