Kunst in Düsseldorf : Von Düsseldorf nach New York

Gunnar A Kaldewey bietet in einer Ausstellung im Foyer der Unibibliothek einen Einblick in seine künstlerische Arbeit.

Düsseldorf Der Buchkünstler Gunnar A. Kaldewey stellt in der Stadt aus, in der vor 40 Jahren seine Karriere begann.

Düsseldorf ist für den Buchkünstler- und –drucker Gunnar A. Kaldewey ein besonderer Ort. 1980 stellte er seine ersten Künstlerbücher in der Stadt her, in der er erfolgreich als Buchantiquar tätig war. „Ich habe Düsseldorf schweren Herzens verlassen, ich komme immer wieder gerne zurück und habe hier Freunde seit vierzig Jahren“, sagte er bei seinem Besuch zur Ausstellungseröffnung. Bis Mitte April ist im Foyer der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf eine repräsentative Auswahl seiner Werke zu sehen.

Gunnar A. Kaldewey ging Mitte der 1980er Jahre nach New York. Auf seinem Landsitz in Poestenkill, zu dem auch eine Papiermühle gehört, entstanden viele seiner Künstlerbücher. Bis heute sind 90 Werke erschienen. Mit Texten berühmter Autoren wie Franz Kafka, Samuel Beckett, James Joyce oder Seamus Heaney. Kaldewey arbeitete in 20 verschiedenen Sprachen.

Info 40 Jahre Künstlerbücher der Kaldewey Press Wo? Foyer der Uni- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf Was? Gezeigt werden zwanzig Werke – zehn aus dem Bestand der ULB. Dauer bis zum 13. April 2020 Öffnung während der Öffnungszeiten der ULB (Universitätsstr. 1, Geb. 24.41), montags bis freitags von 8-24 Uhr und samstags/sonntags von 9-24 Uhr

In der digitalen Welt wirken diese Künstlerbücher wie aus der Zeit gefallen: „Kaldeweys Werke geben Anlass zur Hoffnung, dass sie ihren Wert als Zufluchtsort behalten“, schreibt Johannes Pommeranz, Bibliotheksdirektor des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, in der Publikation zur Ausstellung „Von Düsseldorf nach New York 40 Jahre Künstlerbücher der Kaldewey Press“.

Das Experiment mit zeitgenössischen Materialien findet Gunnar Kaldewey spannend: „Ich habe auf Metall, Aluminiumfolie, auf Plexiglas und Plastik gedruckt“, sagt er. Viele seiner Bütten- und Hadern-Papiere stellte er selbst her. Er nutzte außerdem besondere Papiere und druckte 2014 auf hellem Zedernrindenpapier. Sieht er sich als Künstler oder mehr als Handwerker? „Wir sagen in New York Book-Artist und das eine heißt Buch und das andere Künstler. Es ist sehr viel kreative Arbeit dabei und das ist auch das Entscheidende an den Büchern“.

Zwei Werke entstehen pro Jahr. Kaldewey realisierte ein Buch mit dem Häuptling der Mohawk-Indianer, Tom Porter. „Da es ein wichtiger Text für die Mohawk ist, musste er von dem gesamten heute existierenden Stamm zur Veröffentlichung freigegeben werden. Das dauerte fünfeinhalb Jahre“, berichtet er.

Es ist die physische Arbeit am Buch, die Gunnar A. Kaldewey besondere Freude macht. Er hat eine eigene Druckerei, Werkstätten für Papiermacherei, Lithographie und Radierung und liebt es, alles selbst zu machen. „Ich habe ein ganzes Zimmer voll mit Papieren in meinem Haus und es gibt auch Bestände aus eigenen Papieren“, sagt er. Seit vielen Jahren versucht er, ein Buch über Paris zu machen, wo er seit über 15 Jahren immer den Winter verbringt. „Ich kenne Paris seit meinem 17. Lebensjahr und liebe diese Stadt außerordentlich“, sagt er. Doch noch ist es nicht soweit, Projekte müssen aus seiner Sicht reifen. Grundsätzlich denkt Gunnar A. Kaldewey im Winter über seine Projekte nach, die in der nächsten Saison entstehen sollen. Im Frühjahr baut er die Ideen zusammen und in den Sommermonaten druckt er die Bücher an seinem New Yorker Landsitz. „Das war im letzten Jahr ein Text von Virginia Woolf , das ist der Abschiedsbrief, den sie an ihren Mann geschrieben hat. Das zweite ist von Paul Valery mit Wolkenformationen aus Sète, wo er in Südfrankreich geboren wurde“. Mit seiner Partnerin, der Komponistin Bun-Ching Lam, realisierte er zusammen 16 Bücher, in denen ihre Musik integriert ist.

Kaldewey kooperierte bei seiner Arbeit von Beginn an mit amerikanischen Künstlern wie Jonathan Lasker und Richard Tuttle, aber auch mit deutschen – darunter mit dem Düsseldorfer Mischa Kuball, mit dem er allein drei Buchprojekte der Paul Celan-Reihe realisierte, die in der Ausstellung zu sehen sind. 22 Jahre war Kuball bei der ersten Zusammenarbeit alt: „Ich hatte noch nie ein Künstlerbuch gemacht zu dieser Zeit“, sagt Mischa Kuball. Alle drei Bücher sind dem Autor Paul Celan gewidmet. Gunnar A. Kaldewey habe ihn eingeladen, sich Gedanken über Paul Celan und sein Werk „Todesfuge“ zu machen. Darin geht es um die Verarbeitung des Holocaust, den der Autor überlebte. „Es sind alles Originalschnitte, mit dem Messer geschnitten“, erklärt er die erste Arbeit. Wenn man das Buch faltet, bewegen sich die Schnitte und bilden so einen Raum auf Zeit. Es folgen zwei weitere Arbeiten dazu 1984 und 1994. Die ULB präsentiert den Zyklus, der für Mischa Kuball über fast 30 Jahre auch ein Spiegel seiner künstlerischen Arbeit ist.