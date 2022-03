Bauprojekt in Düsseldorf : Baum-Initiative beschwert sich bei Bezirksregierung

Düsseldorf Die Gegner des Neubauprojekts „Kaiservillen Kaiserswerth“ wollen eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Beigeordnete Cornelia Zuschke einreichen. Die Initiative hat kein Vertrauen mehr in die Verantwortlichen bei der Stadt.

Bevor der in Lohausen geplante Bau der „Kaiservillen Kaiserswerth“ am Donnerstag Thema im Stadtrat wird – die Linke fordert in einer Anfrage eine Erklärung für die Baugenehmigung–, hat die Initiative „LKW53Stopp“ angekündigt, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Baudezernentin Cornelia Zuschke und Ulrike Lappeßen, Leiterin des Bauamtes, einreichen zu wollen. „Da Oberbürgermeister Dr. Keller in diesem Projekt persönlich involviert und somit befangen ist, werden wir die Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Bezirksregierung einreichen“, sagt Anke Urban, Sprecherin der Initiative.