Kaffeehauskette EL&N kommt nach Düsseldorf : Neues Café will Nutzer sozialer Medien anlocken

Die Kaffeehauskette betreibt Cafés in London, Dubai, Paris und weiteren großen Städten. Fotos (2): EL&N Foto: EL&N

Düsseldorf Im Eckhaus an der Schadowstraße eröffnet demnächst ein „instagrammable Hotspot“. Die Betreiber setzen auf eine ungewöhnliche Einrichtung.

Die Möbel sind Pink, die Decke mit Kunstblumen verziert und selbst die Getränkedosen haben eine rosa Farbe: Mit solchen Bildern wirbt die Kaffeehauskette EL&N auf ihrer Webseite. Sie betreibt rund um den Globus gleich mehrere „most instagrammable“ Cafés. Eine Filiale wird demnächst im Eckhaus an der Schadowstraße in Düsseldorf eröffnen. Es ist die Erste in ganz Deutschland.

Das Ladenlokal auf einer Fläche von rund 260 Quadratmetern im Erdgeschoss des Neubaus könnte dann zum Anziehungspunkt für die Nutzer sozialer Medien werden. Ziel der Kaffeehauskette aus London ist es, nicht nur Speisen und Getränke anzubieten, sondern auch ein Umfeld zu schaffen, in dem sich diese gut für Fotos in Szene setzen lassen.

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere erste Eröffnung in Deutschland hier im Eckhaus in Düsseldorf zu feiern. Wir bringen einen Hauch London in die Stadt, mit unserem einzigartigen Design und der höchst instagrammablen Innengestaltung“, wird EL&N-Gründerin Alexandra Miller in einer Pressemitteilung zitiert. Sie könne es kaum erwarten, ein bisschen Pink in die Düsseldorfer Straßen zu bringen.

EL&N steht für „Eat, Live and Nourish“. Bisher gibt es unter anderem Filialen in London, Paris, Dubai und Mailand. Auf den Speisekarten stehen aufwendig dekorierte Kuchen, aber auch kleinere Gerichte wie Sandwichs oder Wraps sowie eine große Auswahl an Getränken.