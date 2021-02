Stadt und Sozialverbände helfen : Obdachlose in Düsseldorf leiden unter der klirrenden Kälte

Düsseldorf Die Stadt bietet Zimmer in Notschlafstellen und Hotels an, zudem wurde nun in der Berger Kirche ein Aufwärmraum eröffnet. Bürger sollen Menschen, die auf der Straße schlafen, ansprechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland, Jörg Janssen und Nicole Lange

Die aktuellen Minustemperaturen können für die wohnungslosen Menschen in Düsseldorf lebensgefährlich sein. Darauf hat die Stadt am Mittwoch hingewiesen, nachdem in der Nacht zuvor die Temperaturen in der Landeshauptstadt bis auf minus elf Grad Celsius gefallen waren. Auch in den kommenden Nächten werden sich die Temperaturen deutlich unter null Grad bewegen, tagsüber wird es wohl am Wochenende erstmals wieder in den Plus-Bereich gehen. „Wir hoffen, dass die Streetworker nun auch bei denen erfolgreich Überzeugungsarbeit leisten konnten, die bisher die Notschlafstellen nicht in Anspruch nehmen wollten“, sagt die Leiterin des Amtes für Migration und Integration.

Zumal die Stadt die Angebote im vergangenen Jahr wegen der besonderen Bedingungen während der Corona-Pandemie deutlich ausgebaut hatte. Während in Notschlafstellen früher auch Vierer-, Sechser- und Achter-Zimmer vergeben wurden, waren es seither nur noch Doppelzimmer. Nach dem Nachweis der britischen Mutation des Coronavirus bei einem Obdachlosen in der vergangenen Woche waren die Schutzvorkehrungen verschärft worden, aktuell gibt es dort nur noch Einzelzimmer. Überdies hat die Stadt inzwischen acht Hotels komplett für Wohnungslose angemietet, in einem weiteren Hotel an der Graf-Adolf-Straße sicherte man sich nun ebenfalls ein größeres Kontingent . „Das kann bei Bedarf auch noch erweitert werden“, sagt Miriam Koch.

Als Teil eines neuen Angebotes können sich Obdachlose nun täglich von 9 bis 11 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr in der Berger Kirche in der Altstadt aufwärmen. Gemeinsam haben das Amt für Migration und Integration, der Evangelische Kirchenkreis und die Johanniter-Unfallhilfe das Angebot geschaffen.

Oliver Ongaro kann sich nicht daran erinnern, wann zum letzten Mal in Düsseldorf über mehrere Tage so viel Schnee lag und die Temperaturen dauerhaft unter der Null-Grad-Marke lagen. „Das ist jahrelang nicht der Fall gewesen. Bei vier Grad und Nieselregen ist es auch nicht angenehm, im Freien zu schlafen, aber der Schnee und die momentane Kälte machen es noch schwieriger“, sagt der Fiftyfifty-Streetworker. Er hat tagtäglich Kontakt mit wohnungslosen Menschen und weiß, unter welchen Bedingungen sie derzeit leben müssen, wenn nachts Tiefsttemperaturen von fast zehn Grad minus erreicht werden: „Das ist elendig.“

Der Sozialarbeiter schätzt, dass derzeit zwischen 20 und 30 Menschen die Nächte im Freien verbringen. Dass es nur noch zu wenige sind, liegt aus seiner Sicht an der guten Arbeit der Stadt in diesem Winter. Sie habe dafür gesorgt, dass viele Obdachlose zum Beispiel in Hotels unterkommen konnten, die wegen der Corona-Pandemie ohnehin leerstehen. „Wir hatten ja in der Vergangenheit schon andere Unterbringungsmöglichkeiten gefordert, haben aber jetzt sicherlich auch das Glück mit den freien Hotels – da hat die Krise auch mal etwas Gutes. Wir merken jedenfalls, dass sich die Lage entspannt hat“, sagt Ongaro und berichtet von Thomas.