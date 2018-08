Prozess vor dem Düsseldorfer Amtsgericht gestartet: Junger Mann auf Bahnsteig zusammengeschlagen

Halloween-Fete: Zwei Männern wird gemeinschaftliche, gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, weil sie mit einer als Skelett kostümierten Frau unbedingt Fotos machen wollten.

(wuk) Fünf Jahre nach einer Halloween-Fete in der Altstadt versucht das Amtsgericht aufzuklären, was hinterher am Hauptbahnhof passiert war. Auf der Anklagebank sitzen zwei Männer, die inzwischen 27 und 28 Jahre alt sind.