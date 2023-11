Kunst in Düsseldorf Junge Kunst auf der Galopprennbahn

Lara Kaiser war kürzlich erst Teil „Der Großen“ im Kunstpalast und zeigte am Wochenende in Grafenberg ihren aktuellen Zyklus „Zu verschenken“ und Einzelwerke. Die Meisterschülerin von Professor Cornelius Völker an der Kunstakademie Münster sucht ein Atelier in Düsseldorf. „Derzeit habe ich noch ein Stipendium im Mülheim, aber ich möchte im kommenden Jahr gerne herziehen“, erzählte die Malerin von ihren Plänen. In ihrem Zyklus beschäftigt sie sich mit dem Verhältnis zwischen Mustern und Raum. Die kleinformatigen Öl-Bilder zeigen Sofas und Stühle, deren unterschiedliches Design Kaiser in Bezug zur Umgebung setzt. In ihren großformatigen Bildern befasst sie sich mit Fenstern, Türen und Eingängen als Motiv und Auseinandersetzung mit innerer Leere.